ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Земельные участки
Кагытхане
Земельные участки в Кагытхане, Турция
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки
Бодрум, Турция
6 330 м²
Участок под застройку вилл в красивой аутентичной деревушке в окружении соснового леса на по…
€2,48 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
37 453 м²
1/1
Прекрасное поле в районе ГазипашаРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаПоле всего в 10 км от центр…
€160,156
Рекомендовать
Земельные участки с vid na krepost
Аланья, Турция
1 000 м²
1/1
Отличнй участок на холмеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 5000Участок с жилым …
€626,826
Рекомендовать
Земельные участки
Guemueskavak, Турция
357 м²
1/1
Земельный участок с постройкой в районе UzunözРайон: Анталья, Аланья, УзунёзЗемельный участо…
€29,892
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
1 000 м²
1/1
Земельный участок с садом из авокадо в ГазипашаРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаВсем деревьям…
€25,793
Рекомендовать
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
ОТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ, 2-Й СТЕПЕНЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ САЙТА В СУЛТАНАМЕТЕ Уважаемые…
€1,42 млн
Рекомендовать
1
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
163 м²
1/1
Прекрасный земельный участок под строительствоРайон: Анталья, Аланья, БюйюкхасбахчеРасстояни…
€1,38 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
558 м²
1/1
Участок в МАХМУТЛАРРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 3000МАХМУТЛАРУчасток…
€549,847
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
609 м²
1/1
Земельный участок в Газипаша с возможностью постройки дома и видом на мореРайон: Анталья, Ал…
€219,939
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной
Алания, Турция
1
1
2 212 м²
4
Представляем Вашему вниманию земельный участок в уникальном месте - на крепости Алании. Сама…
€2,20 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
719 м²
1/1
Земельный участок в Kargicak с видом на море. Подходит для Гражданства.Район: Анталья, Алань…
€401,789
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
1 300 м²
1/1
Земля в Çamlıca 1300мРайон: Анталья, Аланья, ЧамлыджаПродается земельный участок#1845
€18,495
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL