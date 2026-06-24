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Дуплексы с террасой в Кагытхане, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Lale Sokagi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Lale Sokagi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/4
$8,72 млн
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