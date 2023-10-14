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Продажа офисных помещений с бассейном в Кагытхане, Турция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кагытхане, Турция
Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 10
Новый элитный комплекс в Кягыхтане Рады Вам представить новый элитный комплекс с соб…
€241,000
Realting.com
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