Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Кагытхане
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Кагытхане, Турция

коммерческая недвижимость
6
Производство В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Площадь 31 м²
Этаж 1/1
Коммерческая площадь в строящемся проекте премиум класса в KARGICAKРайон: Анталья, Аланья, К…
€139,803
Инвестиционная 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Бахчелиэвлер, Турция
Инвестиционная 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 9
Квартира прямо на метробусе в Стамбуле   Квартира расположена внутри строящегося объек…
€896,373
Отель в Стамбул, Турция
Отель
Стамбул, Турция
Турция г. Стамбул   Апарт-отель в Стамбуле   Готовый к работ…
€3,27 млн
Офис 1 спальня с балконом, с парковка в Goelbasi, Турция
Офис 1 спальня с балконом, с парковка
Goelbasi, Турция
Комнаты 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 7
Новые Офисные Помещения в Комплексе Смешанного Типа в Инджеке, Анкара Первоклассные офисы ра…
€124,000
Коммерческая 3 спальни с парковкой, с tech в Алания, Турция
Коммерческая 3 спальни с парковкой, с tech
Алания, Турция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Представляем Вашему вниманию коммерческую недвижимость в новом инвестиционном проекте в Алан…
€224,280
Коммерческая с мебелью, с tech в Аланья, Турция
Коммерческая с мебелью, с tech
Аланья, Турция
Площадь 149 м²
Продается коммерческая недвижимость в Алании. Здание расположено в центре города, рядом вся…
€448,560
Офис 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Алания, Турция
Офис 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€194,670
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Замечательный, роскошный отель в KAŞ с прекрасным видом на мореРайон: Анталья, КашОтель на 2…
€2,45 млн
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Ортахисар, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Ортахисар, Турция
Площадь 359 м²
Количество этажей 3
Магазины в Удачном Месте в Трабзоне, Пелитли с Высоким Инвестиционным Потенциалом Магазины н…
€180,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Киоск офис на продажу Район: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 100Киоск 30м2 в Алании Мерке…
€39,045
Коммерческая в Турция
Коммерческая
Турция
Площадь 2 600 м²
Выставлен на продажу участок площадью 2600 кв.м который расположен в Алании, район Газипаша.…
€425,017
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Инвестиционный коммерческий объект Район: Анталья, Аланья, ОбаИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАГАЗИН ПЛОЩАДЬ…
€92,270
Realting.com
Перейти