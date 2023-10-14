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Квартиры с видом на горы в Кагытхане, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с садом в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с садом
Кагытхане, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
You will be amazed by the housing project designed by considering the expectations and needs…
Цена по запросу
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