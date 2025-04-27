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Квартиры с садом в Кагытхане, Турция

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14 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Кагытхане, Турция
Квартира 3 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 12
Новая резиденция с садом, бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция Резиденция ра…
$556,397
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Квартира 3 комнаты в Кагытхане, Турция
Квартира 3 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 12
Новые апартаменты в развивающемся районе Кягытхане, Стамбул, Турция Предлагаются апартамент…
$430,272
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Квартира 3 комнаты в Кагытхане, Турция
Квартира 3 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 10
Жилой комплекс с местами для работы и отдыха, в тихом и зелёном районе рядом с метро, Кягытх…
$323,232
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Квартира 2 комнаты в Кагытхане, Турция
Квартира 2 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 11
Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция Новый прое…
$353,914
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Квартира 5 комнат в Кагытхане, Турция
Квартира 5 комнат
Кагытхане, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 204 м²
Количество этажей 17
Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция Предлагаютс…
$1,45 млн
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Квартира 3 комнаты в Кагытхане, Турция
Квартира 3 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 8
Апартаменты для семейного отдыха, с парком и детскими площадками, Кягытхане, Стамбул, Турция…
$544,420
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Квартира 2 комнаты в Кагытхане, Турция
Квартира 2 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 12
Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция Резид…
$707,339
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Квартира 1 комната в Кагытхане, Турция
Квартира 1 комната
Кагытхане, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 10
Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Ту…
$197,043
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Квартира 3 комнаты в Кагытхане, Турция
Квартира 3 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 15
Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, …
$539,163
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Квартира 1 комната в Кагытхане, Турция
Квартира 1 комната
Кагытхане, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 18
Резиденция Avrupa Sakli Vadi с апарт-отелем и парком рядом с деловыми районами Стамбула, Тур…
$1,07 млн
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Квартира 4 комнаты в Кагытхане, Турция
Квартира 4 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с лесом, Стамбул, Турция Предлагаются …
$950,541
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Квартира 3 комнаты в Кагытхане, Турция
Квартира 3 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 16
Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция Пре…
$205,901
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Квартира 3 комнаты в Кагытхане, Турция
Квартира 3 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Представляем вашему вниманию проект жилого комплекса, расположенного на участке общей площад…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Кагытхане, Турция
Квартира 2 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 11
Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, …
$376,428
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