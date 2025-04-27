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Квартиры с гаражом в Кагытхане, Турция

однокомнатные
79
двухкомнатные
93
трехкомнатные
37
четырехкомнатные
12
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Кагытхане, Турция
Квартира 4 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
$1,11 млн
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Кагытхане, Турция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Кагытхане, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 10/15
Luxrious and Spacious Duplex Apartment With Sea View in a residential project is located in …
$350,000
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