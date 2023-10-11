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Жильё с бассейном в Кадыкёй, Турция

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10 объектов найдено
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кадыкёй, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 24
Элитная резиденция в Кадыкёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной ин…
€300,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кадыкёй, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 25
Элитный комплекс в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственно…
€387,600
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Кадыкёй, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 12
Элитный комплекс в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственно…
€2,73 млн
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Этаж 6/6
Прекрасные апартаменты 2+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпл…
€524,500
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
Комнаты 4
Площадь 157 м²
Этаж 6/6
Шикарные апартаменты 3+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплек…
€746,700
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
Комнаты 5
Площадь 216 м²
Этаж 6/6
Роскошные апартаменты 4+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпле…
€895,900
Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 6/6
Очаровательные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплекс был пост…
€277,100
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Стильные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДумлупынарКомплекс включает в се…
€215,500
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кадыкёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Роскошные апартаменты 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДумлупынарКомплекс включает в с…
€326,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Кадыкёй, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€94,835
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