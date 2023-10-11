Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Кадыкёй

Жильё с видом на горы в Кадыкёй, Турция

квартиры
35
дома
9
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Этаж 10/25
Для счастливого жизненного пространства сначала много истин должно быть вместе. Сейчас в Фик…
€500,000
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Кадыкёй, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
The spacious apartments for sale in Istanbul are available in two, three, and four-bedroom c…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти