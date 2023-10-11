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Дома с видом на море в Кадыкёй, Турция

дуплексы
5
5 объектов найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Кадыкёй, Турция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кадыкёй, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 256 м²
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
€904,083
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Кадыкёй, Турция
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кадыкёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
€753,497
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Кадыкёй, Турция
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кадыкёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
€529,272
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Кадыкёй, Турция
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
€279,619
Дуплекс 7 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 7 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кадыкёй, Турция
Комнаты 7
Площадь 280 м²
Этаж 3/3
Роскошный двухуровневый пентхаус 6+1 в самом модном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖД…
€1,64 млн
Realting.com
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