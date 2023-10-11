Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Кадыкёй
  5. Дуплексы

Дуплексы с видом на море в Кадыкёй, Турция

Дуплекс В архив
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 7 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 7 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кадыкёй, Турция
Комнаты 7
Площадь 280 м²
Этаж 3/3
Роскошный двухуровневый пентхаус 6+1 в самом модном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖД…
€1,64 млн
Realting.com
Перейти