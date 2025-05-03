Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кадыкёй
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Кадыкёе, Турция

пентхаусы
7
однокомнатные
32
двухкомнатные
44
трехкомнатные
39
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
19 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 22
Апартаменты с панорамным видом в новой резиденции со спа-зоной и бассейнами, недалеко от мор…
$1,80 млн
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 6 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 11
Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция Предлагаютс…
$1,38 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 44
Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция Предлагаю…
$1,82 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 44
Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция Но…
$2,05 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция в историческом районе Стамбула, Турция Предлагаются просторные апартаменты…
$829,482
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 94 м²
Количество этажей 8
Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция Резиденция располагает крытой парк…
$886,068
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 13
Новая резиденция с бассейном недалеко от набережной, Стамбул, Турция Резиденция располагает…
$635,713
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 12
Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция Предлагаются квартиры с различны…
$896,307
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 6 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 295 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция с детской площадкой и зеленой зоной, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры…
$1,80 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 25
Iki Yaka - located in the Asian part of the city, in the Kadikoy, Fikirtepe district. The de…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 24
Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция Апарта…
$584,952
Оставить заявку
Квартира 7 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 7 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 280 м²
Количество этажей 15
Охраняемая резиденция с тренажерным залом и зеленой территорией, Стамбул, Турция Предлагают…
$1,67 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 22
Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры с панорамны…
$447,322
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 22
Новые апартаменты в высотной резиденции с бассейнами и спа, Стамбул, Турция Предлагаются дв…
$447,322
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 23
Резиденция с бассейнами, спа и детскими площадками, Стамбул, Турция Предлагаются светлые ап…
$407,313
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 25
Новая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Р…
$462,241
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 179 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция с бассейном и видом на море рядом с побережьем, Стамбул, Турция Предлагают…
$1,14 млн
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 6 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 10
Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры площадь…
$2,58 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 23
Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция Резиденция ра…
$327,481
Оставить заявку
Realting.com
Перейти