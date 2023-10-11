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Турция
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Кадыкёй
Квартиры
Квартиры с видом на море в Кадыкёй, Турция
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12 объектов найдено
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кадыкёй, Турция
4
3
152 м²
10/25
Современное спокойствие в сердце Кадыкёя Расположенный в оживленном центре Кадыкёй в…
€650,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кадыкёй, Турция
2
1
132 м²
10/25
Для счастливого жизненного пространства сначала много истин должно быть вместе. Сейчас в Фик…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кадыкёй, Турция
4
140 м²
3/3
Изящная и удобная квартира для всей семьи в роскошном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖ…
€908,700
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
5
216 м²
6/6
Роскошные апартаменты 4+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпле…
€895,900
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
4
157 м²
6/6
Шикарные апартаменты 3+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплек…
€746,700
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
3
93 м²
6/6
Прекрасные апартаменты 2+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпл…
€524,500
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
2
68 м²
6/6
Очаровательные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплекс был пост…
€277,100
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кадыкёй, Турция
2
58 м²
1/1
Стильные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДумлупынарКомплекс включает в се…
€215,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кадыкёй, Турция
3
86 м²
1/1
Роскошные апартаменты 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДумлупынарКомплекс включает в с…
€326,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Кадыкёй, Турция
3
93 м²
24
Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция Апарта…
€562,300
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Кадыкёй, Турция
3
96 м²
15
Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул…
€766,559
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Кадыкёй, Турция
1
2
117 м²
The spacious apartments for sale in Istanbul are available in two, three, and four-bedroom c…
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