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Квартиры с видом на море в Кадыкёй, Турция

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12 объектов найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кадыкёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 10/25
Современное спокойствие в сердце Кадыкёя   Расположенный в оживленном центре Кадыкёй в…
€650,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Этаж 10/25
Для счастливого жизненного пространства сначала много истин должно быть вместе. Сейчас в Фик…
€500,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кадыкёй, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 3/3
Изящная и удобная квартира для всей семьи в роскошном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖ…
€908,700
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
Комнаты 5
Площадь 216 м²
Этаж 6/6
Роскошные апартаменты 4+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпле…
€895,900
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
Комнаты 4
Площадь 157 м²
Этаж 6/6
Шикарные апартаменты 3+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплек…
€746,700
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Этаж 6/6
Прекрасные апартаменты 2+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпл…
€524,500
Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 6/6
Очаровательные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплекс был пост…
€277,100
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Стильные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДумлупынарКомплекс включает в се…
€215,500
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кадыкёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Роскошные апартаменты 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДумлупынарКомплекс включает в с…
€326,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Кадыкёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 24
Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция Апарта…
€562,300
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Кадыкёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Количество этажей 15
Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул…
€766,559
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Кадыкёй, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
The spacious apartments for sale in Istanbul are available in two, three, and four-bedroom c…
Цена по запросу
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