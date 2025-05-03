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Квартиры с садом в Кадыкёе, Турция

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14 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Kadikoy, Турция
Квартира 2 комнаты
Kadikoy, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 10/23
Проект расположен в Кадыкёй, в самом сердце азиатской части Стамбула. * За 10 минут вы мо…
$190,000
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Квартира 6 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 6 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 11
Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция Предлагаютс…
$1,38 млн
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Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 44
Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция Предлагаю…
$1,82 млн
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Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 44
Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция Но…
$2,05 млн
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Квартира 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 94 м²
Количество этажей 8
Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция Резиденция располагает крытой парк…
$886,068
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Квартира 4 комнаты в Kadikoy, Турция
Квартира 4 комнаты
Kadikoy, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 14/23
Проект расположен в Кадыкёй, в самом сердце азиатской части Стамбула. * За 10 минут вы мо…
$560,000
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Квартира 3 комнаты в Kadikoy, Турция
Квартира 3 комнаты
Kadikoy, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 12/23
Проект расположен в Кадыкёй, в самом сердце азиатской части Стамбула. * За 10 минут вы мо…
$450,000
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Квартира 6 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 6 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 295 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция с детской площадкой и зеленой зоной, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры…
$1,80 млн
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Квартира 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 25
Iki Yaka - located in the Asian part of the city, in the Kadikoy, Fikirtepe district. The de…
Цена по запросу
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Квартира 7 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 7 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 280 м²
Количество этажей 15
Охраняемая резиденция с тренажерным залом и зеленой территорией, Стамбул, Турция Предлагают…
$1,67 млн
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Квартира 4 комнаты в Kadikoy, Турция
Квартира 4 комнаты
Kadikoy, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 16/23
Проект расположен в Кадыкёй, в самом сердце азиатской части Стамбула. * За 10 минут вы мо…
$990,000
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Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 24
Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Тур…
$788,015
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Квартира 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 25
Новая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Р…
$462,241
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Квартира 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 179 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция с бассейном и видом на море рядом с побережьем, Стамбул, Турция Предлагают…
$1,14 млн
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