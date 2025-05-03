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Квартиры с гаражом в Кадыкёе, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 10/25
Современное спокойствие в сердце Кадыкёя   Расположенный в оживленном центре Кадыкёй в…
$719,470
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Квартира 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 25
Iki Yaka - located in the Asian part of the city, in the Kadikoy, Fikirtepe district. The de…
Цена по запросу
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