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Продажа новых домов в Kadi Mehmet Efendi Mahallesi, Турция

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112 м²
€264,765
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100 м²
€170,170
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€124,287
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€598,599
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143 м²
€173,974
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