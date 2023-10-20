ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Земельные участки
Измит
Земельные участки в Измит, Турция
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки с c ремонтом
Kepez, Турция
1 325 м²
Продажа Двух Смежных Участков в Анталии, в районе Кепез, Теоманпаша Продаются два смежных зе…
€1,55 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
7 926 м²
1/1
Отдельный участок для строительства виноградников Район: Анталья, Аланья, КараманларОтдельны…
€48,387
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
4 182 м²
1/1
Земля для инвестиционной сделки в ÖTEKÖYРайон: Анталья, Аланья, ЁтекёйПоле находится рядом с…
€10,997
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
4 429 м²
1/1
Поле в районе Газипаша Район: Анталья, Аланья, ГазипашаПоле в Газипаша 4429м2. Имеется элект…
€19,095
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 050 м²
1/1
Земля в жилой зоне для постройки виллы с прекрасным видомРайон: Анталья, Аланья, БекташРасст…
€373,896
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
700 м²
1/1
Земельный участок в BADEMAĞACI с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, БадемагаджыЧИСТЫЙ РАВН…
€95,074
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
17 474 м²
1/1
Земельный участок в Алании на продажу Район: Анталья, Аланья, КарапынарЗемельный участок в р…
€725,799
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
3 935 м²
1/1
Земельный участок в Oba с одобренным проектом на жилое строительствоРайон: Анталья, Аланья, …
€4,12 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
1 116 м²
1/1
Прекрасный Земельный участок в AvsallarРайон: Анталья, Аланья, АвсалларРасстояние до моря: 1…
€814,374
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
2 194 м²
1/1
Шикарный земельный участок в перспективном районе у моря в GAZİPAŞAРайон: Анталья, Аланья, Г…
€604,832
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
2 927 м²
1/1
Земельный участок 2927 м2Район: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 500- 2927 м2 ШИРИНА - М…
€1,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
7 479 м²
1/1
Просторное поле в ГазипашаРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаПоле в районе Газипаша 7479м2. Име…
€32,591
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL