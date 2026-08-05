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Продажа готового бизнеса в Измире, Турция

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коммерческая недвижимость
19
рестораны
5
отели
4
магазины
4
Готовый бизнес Удалить
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1 объект найдено
Готовый бизнес 30 м² в Konak, Турция
Готовый бизнес 30 м²
Konak, Турция
Площадь 30 м²
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$135,000
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