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Жильё с видом на море в Istasyon Mahallesi, Турция

квартиры
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4 объекта найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Istasyon Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Istasyon Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Количество этажей 7
Новые Квартиры с Видом на Море и Природу в Стамбуле, Тузла. Квартиры в Стамбуле расположены …
€534,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Istasyon Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Istasyon Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Количество этажей 7
Новые Квартиры с Видом на Море и Природу в Стамбуле, Тузла. Квартиры в Стамбуле расположены …
€491,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Istasyon Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Istasyon Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 7
Новые Квартиры с Видом на Море и Природу в Стамбуле, Тузла. Квартиры в Стамбуле расположены …
€290,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Istasyon Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Istasyon Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 7
Новые Квартиры с Видом на Море и Природу в Стамбуле, Тузла. Квартиры в Стамбуле расположены …
€213,000

Параметры недвижимости в Istasyon Mahallesi, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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