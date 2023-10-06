Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Стамбул
  5. Студии

Квартиры-студии возле озера в Стамбул, Турция

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 5
Квартира 4+1  представлена к продаже в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Кварти…
€141,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
Квартира 1+1 в престижном комплексе у моря в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларНа те…
€88,309
Квартира 2 спальни в Mezitli, Турция
Квартира 2 спальни
Mezitli, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/15
✅ Район: Йенишехир ✅ Дата сдачи объекта: декабрь 2022 ✅ Кол-во санузлов: 1 ✅ Кухня:…
€76,791
Квартира 4 комнаты с бассейном, с охраной, с детской площадкой в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты с бассейном, с охраной, с детской площадкой
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 177 м²
Этаж 1/1
Комфортабельные апартаменты 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, ЮмраниеЭтот комплекс разработан дл…
€717,306
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Алания, Турция
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект в оживленном районе Махмутлар. Комплекс расположится на террит…
€265,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Каракокали, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Каракокали, Турция
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Апартаменты в районе, открытом для получения ВНЖ Планировка квартиры и удобства Компания «Ze…
€297,552
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с Gartennutzung в Koyunlar, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с Gartennutzung
Koyunlar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€32,936
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
This home will put color inside of your world and bring the vacation lifestyle you deserve w…
Цена по запросу
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 5/5
Дуплекс в новом комплексе в Махмутлар 2+1Район: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря…
€171,098
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 2/2
Просторная квартира 1+1 в самом центре городаРайон: Анталья, Аланья, Гюллер ПынарыРасстояние…
€236,777
Квартира 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с интернетом в Beyobasi, Турция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с интернетом
Beyobasi, Турция
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Этаж 4/4
Идеальный дуплекс 2+1 в уютной новостройке с шикарным местоположениемРайон: Анталья, Аланья,…
€140,491
Квартира 3 комнаты в Elvanli, Турция
Квартира 3 комнаты
Elvanli, Турция
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Этаж 12/16
€119,000

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти