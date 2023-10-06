Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Стамбул
  5. Комнаты

Количество комнат возле озера в Стамбул, Турция

Комната В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Авсаллар, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Авсаллар, Турция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/6
Новые апартаменты в современном комплексе Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
€88,744
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с садом, с видеонаблюдением в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с садом, с видеонаблюдением
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 12
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
€290,000
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Стамбул, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Стамбул, Турция
Комнаты 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 36
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€1,12 млн
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Каракокали, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 7/9
Новые апартаменты в Тосмуре. ВНЖ при покупке Планировка квартиры и удобства в жилом комплекс…
€252,658
Вилла 7 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 7 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 7
Площадь 476 м²
Этаж 1/3
Вилла премиум класса 6+1 с невероятным видом на Аланию Район: Анталья, Аланья, ДжикджиллиРас…
€903,156
Квартира 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 8/9
♦️ PAYMENT PLAN: CASH ♦️DATE: AUGUST 2023 ♦️LOCATION: BAĞCILAR-BASINEKSPRESS ♦️LOCA…
€263,746
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/11
Меблированная квартира 2+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированную квартиру 2…
€159,500
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Этаж 4/5
Проект обогатит жизнь ваших близких своими жизненными и региональными преимуществами и предл…
€331,538
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 11
Квартиры в Элитном Комплексе с Бассейном в Махмутларе, Аланья Жилой комплекс с бассейнами ра…
€134,475
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
Идет строительство современного  комплекса в Махмутларе,  в котором предложены к продаже ком…
€135,726
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Payallar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Payallar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/4
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€95,571
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 7/11
Меблированная квартира 2+1 в Махмутларе Представляем Вашему вниманию меблированную кв…
€187,000

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти