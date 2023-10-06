ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Стамбул
Пентхаусы
Пентхаусы возле озера в Стамбул, Турция
Сарыер
3
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Шишли, Турция
2
1
68 м²
40
Элитный комплекс в Шишли Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственной …
€684,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Махмутлар центр, Турция
4
1
200 м²
Новый комплекс в Махмутларе Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инф…
€382,162
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Алания, Турция
3
2
110 м²
5/11
Квартира 2+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию квартиру 2+1 в уютном жилом…
€288,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doerttepe, Турция
5
5
270 м²
3
Просторные Дома на Лоне Природы в Бодруме, Дёртепе Дома расположены в Бодруме, район Дёрттеп…
€949,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Erdemli, Турция
4
3
180 м²
4
К продаже представлена квартира планировки 3+1 в набирающем популярность микрорайоне Мерси…
€139,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
3
2
120 м²
6/7
Дуплекс 2+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в современном…
€193,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Белек, Турция
1
4
450 м²
Продается вилла в Кемере поразит вас! Состоит из трех этажей, вилла состоит из 450 квадратн…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с гаражом
Yaylali, Турция
1
1
42 м²
Недвижимость на продажу в Алании будет расположена в престижном районе Кестель, подходящем д…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Недвижимость в Турции по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в перевод…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 2 спальни с террасой, с бассейном, с садом
Бодрум, Турция
2
Комплекс расположен нескольких минутах от всей инфраструктуры, пляжей и аэропорта Бодрума. …
€323,597
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
3
2
125 м²
3/12
Квартира 2+1 первая береговая линия в Махмутларе Рады Вам представить меблированную к…
€264,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ускюдар, Турция
4
2
142 м²
6
Квартиры с Уникальным Видом на Море в Стамбуле, Ускюдар. Квартиры с видом на море расположен…
€429,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Стамбул, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL