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Дуплексы с видом на горы в Стамбул, Турция

Бейликдюзю
10
Ускюдар
8
Кючюкчекмедже
6
Шишли
6
Эюпсултан
6
Башакшехир
5
Бююкчекмедже
5
Кадыкёй
5
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Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

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с бассейном
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