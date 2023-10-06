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Склады в Стамбул, Турция

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2 объекта найдено
Склад в Мраморноморский регион, Турция
Склад
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 19 460 м²
Количество этажей 1
Уважаемые уважаемые инвесторы и заинтересованные стороны, Мы рады представить две отдельные…
€18,96 млн
Склад в Мраморноморский регион, Турция
Склад
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 19 460 м²
Количество этажей 1
Уважаемые уважаемые инвесторы и заинтересованные стороны, Мы рады представить две отдельные…
€18,96 млн
Realting.com
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