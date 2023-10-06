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Коммерческая недвижимость с бассейном в Стамбул, Турция

Кагытхане
6
Кючюкчекмедже
6
Шишли
5
Кадыкёй
3
Чекмекёй
3
15 объектов найдено
Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кагытхане, Турция
Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 10
Новый элитный комплекс в Кягыхтане Рады Вам представить новый элитный комплекс с соб…
€241,000
Коммерческая 1 комната с лифтом, с бассейном, с сауной в Эсеньюрт, Турция
Коммерческая 1 комната с лифтом, с бассейном, с сауной
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Помещение под магазин в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРайо…
€236,100
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 117 м²
Этаж 1/2
Двухэтажный магазин в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в С…
€395,000
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 256 м²
Этаж 1/1
Магазин в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в СтамбулеРайон…
€607,300
Офис с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Офис с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
Отличное помещение под офис в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИТЕСЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ АР…
€489,400
Коммерческая с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Коммерческая с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Площадь 247 м²
Этаж 1/1
Коммерческое помещение под магазин в роскошном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВ…
€689,400
Коммерческая с лифтом, с бассейном, с интернетом в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая с лифтом, с бассейном, с интернетом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 183 м²
Этаж 1/1
Коммерческое помещение в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Стамбул, Кю…
€1,18 млн
Коммерческая с лифтом, с бассейном, с интернетом в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая с лифтом, с бассейном, с интернетом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 187 м²
Этаж 1/1
Большое коммерческое помещение в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Ста…
€1,21 млн
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с бассейном в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с бассейном
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Площадь 254 м²
Этаж 1/1
Коммерческая недвижимость для вашего бизнеса в самом востребованном и быстро растущем районе…
€639,600
Коммерческая с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Коммерческая недвижимость под магазины и другой бизнес в инвестиционно-привлекательном район…
€212,700
Коммерческая с бассейном, с сауной, с охраной в Ускюдар, Турция
Коммерческая с бассейном, с сауной, с охраной
Ускюдар, Турция
Площадь 283 м²
Этаж 1/1
Помещение для магазина в роскошном комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскю…
€1,35 млн
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с охраной в Esentepe Mahallesi, Турция
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с охраной
Esentepe Mahallesi, Турция
Площадь 148 м²
Этаж 1/1
Помещение под магазин в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, Топсел…
€652,900
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с охраной в Esentepe Mahallesi, Турция
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с охраной
Esentepe Mahallesi, Турция
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Офисное помещение в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, ТопселвиПр…
€213,600
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с сауной в Шишли, Турция
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с сауной
Шишли, Турция
Площадь 91 м²
Этаж 1/1
Офис в роскошном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Шишли, ИнёнюКомплекс расположен в Стамб…
€431,900
Отель с бассейном, в центре города, с видом на город в Стамбул, Турция
Отель с бассейном, в центре города, с видом на город
Стамбул, Турция
Отель из 90 номеров, расположен рядом с выставочными и конференц-центрами, а также торговыми…
€22,50 млн

Типы недвижимости в Стамбул

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