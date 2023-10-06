Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Стамбул
  5. Магазины

Магазины с бассейном в Стамбул, Турция

коммерческая недвижимость
94
отели
14
офисы
26
Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель с лифтом, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Отель с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Прекрасный Отель на 16 комнат в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаОтель расположен в центре райо…
€2,04 млн
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Бар на продажу в ÇARSIРайон: Анталья, Аланья, ЧаршыБар со всем оборудованием на продажу. Ожи…
€35,424
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 20
Хоум-Офисы для Инвестиций в Хорошем Месте Стамбула. Хоум-офисы на продажу в Турции, Стамбуле…
€276,943
Офис 2 спальни с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Офис 2 спальни с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Новые Офисы в Оживленном Месте в Махмутларе, Аланья Стильные офисы расположены в Аланье – од…
€239,066
Коммерческая с лифтом, с интернетом, с охраной в Аланья, Турция
Коммерческая с лифтом, с интернетом, с охраной
Аланья, Турция
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Торговая площадка в торговом комплексе в TürklerРайон: Анталья, Аланья, ТюрклерРасстояние до…
€212,492
Офис 2 комнаты с kabel sat tv, с dv verkabelung, с teekueche в Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
Офис 2 комнаты с kabel sat tv, с dv verkabelung, с teekueche
Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 11 967 м²
€332,029
Отель 289 комнат с лифтом, с сауной, с баней в Аланья, Турция
Отель 289 комнат с лифтом, с сауной, с баней
Аланья, Турция
Комнаты 289
Площадь 10 000 м²
Турция г. Аланья   Курортный отель с пляжем   Успешный, дейс…
€64,82 млн
Офис 1 спальня с балконом, с парковка в Kurucesme, Турция
Офис 1 спальня с балконом, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/25
Офисы для Инвестиций Рядом с Главной Дорогой в Центре Бурсы. Офисы на продажу в Бурсе распол…
€75,440
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Помещение под магазин 100м2 в GÜLLERPINARINРайон: Анталья, Аланья, Гюллер ПынарыРасстояние д…
€272,552
Коммерческая в Yesilkoey, Турция
Коммерческая
Yesilkoey, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Отель в Sindi, Турция
Отель
Sindi, Турция
Площадь 8 679 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и потенциальные клиенты, Palamutbükü, расположенный в одном и…
€2,99 млн
Отель 50 комнат с бассейном, с сауной, с Gartennutzung в Лара, Турция
Отель 50 комнат с бассейном, с сауной, с Gartennutzung
Лара, Турция
Комнаты 50
Площадь 1 м²
€253,689
Realting.com
Перейти