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Магазины с видом на море в Стамбул, Турция

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2 объекта найдено
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Бейликдюзю, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Бейликдюзю, Турция
Площадь 80 м²
Магазины с Гарантией Дохода от Аренды в Стамбуле для Инвестиций. Эксклюзивные магазины в Эсе…
€429,000
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 79 м²
Коммерческая Недвижимость в Стамбуле с Готовым Тапу. Коммерческие помещения в районе Эсеньюр…
€492,000
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