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Коммерческая недвижимость с видом на море в Стамбул, Турция

Кагытхане
6
Кючюкчекмедже
6
Шишли
5
Кадыкёй
3
Чекмекёй
3
8 объектов найдено
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Бейликдюзю, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Бейликдюзю, Турция
Площадь 80 м²
Магазины с Гарантией Дохода от Аренды в Стамбуле для Инвестиций. Эксклюзивные магазины в Эсе…
€429,000
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 79 м²
Коммерческая Недвижимость в Стамбуле с Готовым Тапу. Коммерческие помещения в районе Эсеньюр…
€492,000
Офис с кондиционером, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Офис с кондиционером, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 55 м²
Офисные Помещения в Стамбуле, Малтепе с Видом на Море. Предлагаемая на продажу коммерческая …
€391,000
Коммерческая 20 спален с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом в Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
Коммерческая 20 спален с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
Комнаты 20
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 8
Отель с Видом на Море на Главной Улице в Бейоглу, Стамбул. Лицензированный отель на 20 номер…
€18,98 млн
Офис 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Офис 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 424 м²
Количество этажей 29
Роскошные Офисы в Отличном Месте в Стамбуле, Малтепе. Шикарные офисы в Стамбуле с первокласс…
€1,29 млн
Инвестиционная 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Бахчелиэвлер, Турция
Инвестиционная 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 9
Квартира прямо на метробусе в Стамбуле   Квартира расположена внутри строящегося объек…
€900,781
Отель 10 спален с видом на море, в центре города, с подвалом в Фатих, Турция
Отель 10 спален с видом на море, в центре города, с подвалом
Фатих, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 330 м²
Количество этажей 4
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ   Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минутах хо…
€2,37 млн
Коммерческая со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Терсане Стамбул: новый центр города В то время как в каждом городе есть центр города, в Ста…
Цена по запросу

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