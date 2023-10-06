Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Стамбул
  5. Other

Коммерческая недвижимость с бассейном в Стамбул, Турция

коммерческая недвижимость
94
отели
14
офисы
26
магазины
17
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Магазин в районе Кючюк-Хасбаче АланияРайон: Анталья, Аланья, КючюкхасбахчеПлощадь магазина 3…
€57,300
Коммерческая с vid na more в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческая с vid na more
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 9 000 м²
Местоположение: Анталия Описание: Район: Анталия Тип объекта: вторичное жилье Площадь: 20.0…
€24,91 млн
Отель под аренду в Средиземноморский регион, Турция
Отель под аренду
Средиземноморский регион, Турция
Отель расположен рядом с собственным пляжем в Анталии. Построен в 2003 году, последняя рес…
€115,00 млн
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
Помещение под магазин в Oba у моряРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 200Уютное п…
€101,454
Коммерческая с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Коммерческая с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Площадь 247 м²
Этаж 1/1
Коммерческое помещение под магазин в роскошном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВ…
€691,817
Отель с сауной в Аланья, Турция
Отель с сауной
Аланья, Турция
Турция г. Аланья   Отель с аквапарком   Отель 5***** на побе…
€17,38 млн
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Ортахисар, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Ортахисар, Турция
Площадь 359 м²
Количество этажей 3
Магазины в Удачном Месте в Трабзоне, Пелитли с Высоким Инвестиционным Потенциалом Магазины н…
€182,312
Отель 19 спален в Алания, Турция
Отель 19 спален
Алания, Турция
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 19
Отель находится в Алании 248 комна suit, 74 м2. 50 стандартных номеров. До пляжа 0 м. …
€26,00 млн
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с видеонаблюдением в Алания, Турция
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с видеонаблюдением
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Коммерческая недвижимость в Турецкой республике в последние годы становится все более востре…
€185,000
Коммерческая 1 комната в Bayrakli, Турция
Коммерческая 1 комната
Bayrakli, Турция
Комнаты 1
Площадь 251 м²
Количество этажей 37
С просторных террас, которые есть у каждой резиденции, открывается потрясающий вид. В общей …
€1,31 млн
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с охраной в Аланья, Турция
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с охраной
Аланья, Турция
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
Офисное помещение в новом комплексе премиум классаРайон: Анталья, Аланья, ОбаКомпания предст…
€120,421
Офис 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Офис 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
1+1 Хоум офис в стиле ЛофтРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 1280Началось …
€150,526
Realting.com
Перейти