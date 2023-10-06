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Продажа офисных помещений с бассейном в Стамбул, Турция

Шишли
4
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2 объекта найдено
Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кагытхане, Турция
Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 10
Новый элитный комплекс в Кягыхтане Рады Вам представить новый элитный комплекс с соб…
€241,000
Офис с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Офис с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
Отличное помещение под офис в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИТЕСЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ АР…
€489,400

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