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Турция
Коммерческая
Стамбул
Офисы
Продажа офисных помещений с видом на горы в Стамбул, Турция
Шишли
4
Офис
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