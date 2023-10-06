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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Стамбул, Турция

Кагытхане
6
Кючюкчекмедже
6
Шишли
5
Кадыкёй
3
Чекмекёй
3
2 объекта найдено
Отель 320 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кадыкёй, Турция
Отель 320 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кадыкёй, Турция
Комнаты 320
Площадь 16 000 м²
Количество этажей 17
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
€100,00 млн
Коммерческая со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Терсане Стамбул: новый центр города В то время как в каждом городе есть центр города, в Ста…
Цена по запросу

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