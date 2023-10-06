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Инвестиционная недвижимость с видом на море в Стамбул, Турция

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1 объект найдено
Инвестиционная 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Бахчелиэвлер, Турция
Инвестиционная 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 9
Квартира прямо на метробусе в Стамбуле   Квартира расположена внутри строящегося объек…
€900,781
Realting.com
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