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Отели с видом на горы в Стамбул, Турция

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1 объект найдено
Отель 320 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кадыкёй, Турция
Отель 320 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кадыкёй, Турция
Комнаты 320
Площадь 16 000 м²
Количество этажей 17
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
€100,00 млн
Realting.com
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