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Замки с садом в Стамбуле, Турция

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1 объект найдено
Замок 9 спален в Эюп, Турция
Замок 9 спален
Эюп, Турция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 000 м²
Этот необыкновенный, уникально спроектированный замок расположен в Гоктурке, Эйюпсултан, одн…
$23,13 млн
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