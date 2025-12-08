Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Ыспарта
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Ыспарта, Турция

коммерческая недвижимость
9
Магазин Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Магазин 96 м² в Ыспарта, Турция
Магазин 96 м²
Ыспарта, Турция
Площадь 96 м²
$5,24 млн
Оставить заявку
Магазин 95 м² в Ыспарта, Турция
Магазин 95 м²
Ыспарта, Турция
Площадь 95 м²
$3,73 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти