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Квартиры в новостройках в Ismetpasa Mahallesi

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Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Алания, Турция
125 м² 2 ванных
€214,129
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Calkaya, Турция
52 м²
€146,709
Вилла 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с террасой
Toslak, Турция
200 м²
€416,574
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
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170 м² 2 ванных
€402,417
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Алания, Турция
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€140,121
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€223,909
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