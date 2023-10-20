Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Islambey Mahallesi
  5. Дуплексы

Дуплексы в Islambey Mahallesi, Турция

Дуплекс В архив
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с c ремонтом в Арнавуткёй, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с c ремонтом
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 3/3
Готовая Двухуровневая Квартира в Районе Арнавуткёй, Стамбул. Недорогая квартира в Стамбуле н…
€144,000

Параметры недвижимости в Islambey Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти