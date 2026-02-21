Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Ипсала
  4. Жилая

Купить жилую недвижимость в Ипсала, Турция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1 спальней в комплексе с бассейном в Анталии, Алтынташ Район Алтынташ, расположен…
$102,413
Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/10
Расположение комплекса Gazipaşa Pazarcı Tropical Park Апартаменты 1+1 в прекрасном комплекс…
$76,985
НДС
Квартира 2 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 2 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 4
Новые квартиры на продажу в Анкаре в районе Инджек Расположенный вдоль современной оси разви…
$94,173
Таунхаус в Яйлалы, Турция
Таунхаус
Яйлалы, Турция
Количество спален 4
Площадь 275 м²
Этаж 1/2
В районе Кестель города Алании от застройщика представлена на продажу вилла 4+1. Участок…
$1,41 млн
Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 6
Квартира с 2 спальнями с окнами на юг в Анталии в районе Алтынташ Квартира расположена в рай…
$143,614
Дом 5 комнат в Guzelbahce, Турция
Дом 5 комнат
Guzelbahce, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Новые сдвоенные виллы на продажу в Гюзельбахче, Измир Эти виллы расположены в районе Гюзельб…
$988,817
Квартира 2 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 2 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 13
Квартиры в пешей доступности от метробуса в Стамбуле, Зейтинбурну Эти квартиры расположены в…
$248,381
Квартира 4 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 11/12
Элегантные квартиры в малоэтажном комплексе с бассейном в Алтынташе Анталия славится своим м…
$994,703
Квартира 2 комнаты в Karabaglar, Турция
Квартира 2 комнаты
Karabaglar, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/9
Квартиры с видом на город в новом здании в Измире в районе Полигон Эти квартиры расположены …
$130,665
Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с 4 спальнями недалеко от пляжа в Фетхие Фетхие – один из самых популярных р…
$1,18 млн
Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 5
Квартиры в пешей доступности от торгового центра в районе Лара Чаглаян в Анталии Район Лара,…
$170,689
Квартира 3 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 13
Квартиры в пешей доступности от метробуса в Стамбуле, Зейтинбурну Эти квартиры расположены в…
$348,440
