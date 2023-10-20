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Квартиры в Incirtepe Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 5
Новые Недорогие Квартиры в Эсеньюрте, Стамбул. Новые готовые квартиры расположены в Эсеньюрт…
€122,000

Параметры недвижимости в Incirtepe Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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