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Жильё с видом на море в Ildir Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Ildir Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Ildir Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Представляю вашему вниманию жемчужину Турции, Измир Чешме. Чешме с чистой водой, лечебными т…
€399,539

Параметры недвижимости в Ildir Mahallesi, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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