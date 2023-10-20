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Квартиры в Ildir Mahallesi, Турция

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Цена по запросу

Параметры недвижимости в Ildir Mahallesi, Турция

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с бассейном
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с видом на озеро
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