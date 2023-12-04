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Дуплексы в Hastane Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Арнавуткёй, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Просторные Квартиры в ЖК с Бассейном в Стамбуле, Арнавуткёй. Квартиры в Стамбуле, Арнавуткёй…
€237,000
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Параметры недвижимости в Hastane Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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