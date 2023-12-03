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Дуплексы в Haciahmet Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Бейоглу, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Бейоглу с Концепцией Современного Города. Квартиры находятся в Бейоглу, рядом с п…
€1,20 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Haciahmet Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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