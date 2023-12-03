Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Haciahmet Mahallesi
  5. Квартиры

Квартиры в Haciahmet Mahallesi, Турция

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Бейоглу, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Бейоглу с Концепцией Современного Города. Квартиры находятся в Бейоглу, рядом с п…
€1,09 млн
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в Бейоглу, Турция
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Стамбуле в Выгодном Районе в Бейоглу. Роскошные квартиры расположены в Стамбуле в…
€413,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Haciahmet Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти