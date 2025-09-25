Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Guzelbahce
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Guzelbahce, Турция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Guzelbahce, Турция
Пентхаус 5 комнат
Guzelbahce, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/2
Квартиры с видом на природу в Измире рядом с объектами инфраструктуры Гюзельбахче - одно из …
$415,860
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти