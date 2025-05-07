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Квартиры с гаражом в Гюнгёрене, Турция

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Гюнгёрен, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Гюнгёрен, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 16
В центре Стамбула, больше, чем здание... Количество квартир :44 Площадь Застройки :4…
$180,345
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