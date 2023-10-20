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Дуплексы в Goeruekle Mahallesi, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goeruekle Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 424 м²
Этаж 4/6
Недвижимость с Системой «Умный Дом» в Удачном Месте Бурсы. Квартиры с системой «умный дом» р…
€248,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Goeruekle Mahallesi, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 241 м²
Этаж 4/5
Квартиры с Большой Площадью в Бурсе в Комплексе с Охраной. Просторные квартиры, подходящие д…
€123,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goeruekle Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 5/6
Готовые Квартиры в Новом Комплексе с Бассейном в Бурсе. Жилой комплекс с бассейном и круглос…
€239,000

Параметры недвижимости в Goeruekle Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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