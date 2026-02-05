Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Гёмеч
  4. Жилая

Купить жилую недвижимость в Гёмеч, Турция

1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Sahilyolu Caddesi, Турция
Вилла 4 комнаты
Sahilyolu Caddesi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
$15,35 млн
