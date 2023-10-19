Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Goektuerk Merkez Mahallesi
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция

Пентхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 444 м²
Этаж 5/6
Квартира-Дуплекс в Смешанном Проекте в Стамбуле, Эюпсултан. Двухуровневая квартира расположе…
€2,79 млн

Параметры недвижимости в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти